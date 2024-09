Bitcoin-Spot-ETFs "bald Hunderte von Milliarden US-Dollar schwer"

Wir sprechen hier von einem Bereich, der bald in Hunderten von Milliarden US-Dollar gemessen wird.

Im vergangenen Oktober prognostizierte Matthew Hougan, CEO von Bitwise Investments, dass Bitcoin-Spot-ETFs in den ersten 5 Jahren 55 Milliarden US-Dollar anziehen könnten "Offensichtlich war ich nicht optimistisch genug", kommentierte Hougan.

Obwohl dieser Optimismus groß ist, bleibt der Weg zur breiten Akzeptanz von Bitcoin-ETFs unsicher. Der Bitcoin-Kurs, seit der Einführung der Kryptowährung vor 16 Jahren extrem volatil, bleibt ein Risikofaktor. Doch auch immer mehr große Institutionen stehen Kryptowährungen wohlgesonnen gegenüber. Im August erlaubte die US-Investmentbank Morgan Stanley seinen Finanzberatern, 2 neue Bitcoin-ETFs aktiv zu empfehlen.

"Es ist nicht länger akzeptabel, keine Due Diligence durchzuführen", betonte John Hoffman von Grayscale Funds. Das Risiko, Bitcoin-ETFs zu ignorieren, könnte für Vermögensverwalter nun größer sein als das Risiko, sie anzunehmen.

Bisher dominieren Privatanleger die Zuflüsse in die ETFs, während institutionelle Investoren, wie die Investitionsbehörde von Wisconsin, noch zögerlich agieren. "Die ersten 50 Milliarden kamen von Leuten, die sich mit Bitcoin auskennen", erläuterte Sui Chung, CEO von CF Benchmarks.

Die Aufmerksamkeit, die große First Mover wie Morgan Stanley nun erhalten, offenbart jedoch zeitgleich, wie weit der Weg für Krypto-ETFs noch ist, um im Mainstream anzukommen. Andrew Lom von Norton Rose Fulbright sieht die wahre Herausforderung darin, dass die neuen ETFs nicht nur an Größe, sondern auch an Liquidität gewinnen. "Vielleicht sind wir schon soweit", meint er.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 59.026$ auf CryptoCompare Index (03. September 2024, 12:23 Uhr) gehandelt.