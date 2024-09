Märkte konsolidieren weiter jüngste Rally

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten bleiben die Anleger nach der August-Rally im September zurückhaltend. Am Vortag konnte sich der EuroStoxx zwar noch ins Plus vorarbeiten, am Dienstag jedoch gab er zuletzt um 0,30 Prozent auf 4958,17 Punkte nach. In Erwartung baldiger Zinssenkungen blicken Investoren weiterhin gespannt darauf, in welchem Ausmaß Konjunkturdaten in den kommenden Tagen diese These stützen.

Außerhalb der Eurozone gab der britische Leitindex FTSE 100 belastet von nachgebenden Rohstoffaktien um 0,35 Prozent auf 8.335,04 Punkte nach, während der Schweizer Leitindex SMI um 0,51 Prozent auf 12.387,73 Zähler fiel.