Berlin erlebt die neue Ära des smarten Besserhörens / ReSound informiert zur IFA über das weltweit erste Auracast(TM)-fähige Hörgerät sowie über wegweisendes Bluetooth®-Zubehör

Münster/Berlin (ots) - Dass unser Gehör im Laufe des Lebens nachlässt, istvöllig normal. Jeder zehnte Deutsche nimmt an sich selbst eine geminderteHörfähigkeit wahr(1). Ob Baby-Boomer oder Generation X - abnehmende Hörfähigkeitmit smarter Technik aus dem Hörakustik-Fachgeschäft auszugleichen, ist heuteangesagter denn je; und neueste Hörgeräte punkten nicht nur mit bestemVerstehen, sondern auch mit schickem Design, leistungsstarken Akkus undattraktiven Zusatzfunktionen. Technologischer Vorreiter ist hier der dänischeHersteller GN, der seine ReSound Hörgeräte seit Jahren auch auf der IFAvorstellt. Aktuell im Fokus: das weltweit erste Hörgerät mit neuem Bluetooth®Standard und Auracast(TM) sowie wegweisendes Auracast(TM)-fähiges Funkzubehörfür TV, Vorträge, Meetings oder Gespräche über größere Distanz. Die weltgrößteElektronik-Show IFA findet vom 6. bis 10. September auf dem BerlinerMessegelände am Funkturm statt; in diesem Jahr feiert die IFA ihr 100-jährigesJubiläum. Die Neuheiten von ReSound finden Besucher in der Auracast(TM)Experience der Bluetooth® SIG (Funkturm-Lounge).Ob TV-Anbindung von Hörgeräten und Hörgeräte-Steuerung über App, ob direktesSound-Streaming von iPhone und Android Smartphones oder Pilotprojekte zurVernetzung in Smart Home und öffentlichem Raum - mit neuesterHörgeräte-Konnektivität sorgt ReSound auch auf der IFA immer wieder fürAufsehen. Die smarten ReSound Hörgeräte, die sich im Hörakustik-Fachgeschäftvielfältig an Erfordernisse und Wünsche des Nutzers anpassen lassen, stehen fürwegweisende Verbindungen aus Spitzenmedizintechnik und Consumer Electronics. Siebieten nicht nur bestes Hören, sondern auch viele zusätzliche Funktionen. DerTrend zum vernetzten Besserhören steigert seit Jahren die Akzeptanz für dasTragen technischer Hörhilfen(2). Und auch in diesem Jahr wird GN im Zuge der IFAüber neueste Produktinnovationen informieren.Aktuelles Highlight ist ein smartes Hörgerät, das in vielerlei Hinsicht Maßstäbesetzt: ReSound Nexia(TM) sichert nicht nur exzellente Klänge sowie bestes Hörenauch in lauten Umgebungen(3). Es ist zugleich das weltweit erste Hörgerät, dasüber den neuen Standard Bluetooth® Low Energy (LE) Audio und Auracast(TM)verfügt. Mit acht Bauformen und vier Leistungsklassen empfiehlt sich ReSoundNexia für unterschiedlichste Kundenwünsche sowie für leichte bis starkeHörverluste. Extrem beliebt ist die winzige microRIC Variante(4), das derzeitkleinste Akku-Hörgerät dieser Bauform; je nach Nutzerverhalten hält eineAkku-Ladung bis zu 30 Stunden. Pünktlich zur IFA bringt GN zudem weitereBauformen auf den Markt - darunter auch das kleinste maßgefertigte