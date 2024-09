Neue Mitgliedschaft / Klüh tritt Bundesverband der Deutschen Vending-Automatenwirtschaft bei (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Klüh Catering ist ab sofort Mitglied im Bundesverband der

Deutschen Vending-Automatenwirtschaft e.V. (BDV). Der BDV vertritt die

Interessen von Herstellern, Betreibern und Zulieferern der Vending-Branche und

bietet eine Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen sowie für die

Förderung von Innovationen und Qualitätsstandards.



Die Mitgliedschaft im BDV eröffnet Klüh Catering den Zugang zu einem großen

Netzwerk gewinnbringender Kontakte im Außer-Haus-Markt und den fachlichen

Austausch mit Expert*innen. Für den Anbieter von Catering-Dienstleistungen

bieten sich hierdurch neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Optimierung

seiner Automatendienstleistungen.





"Wir sind sicher, dass der Austausch innerhalb des BDV für alle Seiten wertvollsein wird. Mit dem Ohr am Markt wollen wir aktiv die Entwicklungen der Branchebegleiten. Im Mittelpunkt unserer Anstrengungen stehen dabei unsere Kunden,denen wir jederzeit hochqualitative und verfügbare Mahlzeiten für dieZwischenverpflegung sowie für die Spät-, Nacht- und Wochenendschichtbereitstellen wollen", sagt Thorsten Greth , Geschäftsführer von Klüh Catering.Im Rahmen seiner umfassenden Versorgungskonzepte setzt Klüh Catering bereitsseit vielen Jahren auf Vending- und Automatenlösungen. Diese bieten flexible undschnelle Verpflegungsmöglichkeiten und stellen eine ideale Ergänzung dar, um denBedürfnissen der Kunden jederzeit gerecht zu werden. Durch die Integration vonAutomatenlösungen kann Klüh Catering eine noch größere Vielfalt an hochwertigenSpeisen und Getränken rund um die Uhr bereitstellen.Der Bundesverband der Deutschen Vending-Automatenwirtschaft e.V. (BDV) ist dieführende Wirtschaftsvereinigung der Hersteller von Getränke- undVerpflegungsautomaten und der in diesem Bereich tätigen Automaten-Dienstleister("Operator") und Lebensmittelhersteller. Der BDV zählt rund 350 Mitglieder, ca.200 davon sind selbständige Automaten-Dienstleister, meist regional tätige,mittelständische Unternehmen. Insgesamt machen die dem BDV angehörendenAutomaten-Dienstleister etwa Zweidrittel des gesamten Marktes aus.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering fürMitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende undist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer inDeutschland (Studie gvpraxis 05/2024). Klüh Catering gehört zur Klüh ServiceManagement GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter ausDüsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen überjahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In denKompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, PersonalService, Airport Service und Integrated Services werden sowohlEinzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmensetzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro(2023) um. Weitere Informationen unter http://www.klueh.de .Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 |j.kerkhoff@klueh.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/31416/5856404OTS: Klüh Service Management GmbH