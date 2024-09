DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung von 215 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Elektrifizierungsmarkt seien die Franzosen der unumstrittene Anführer, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte lobte, Schneider sei ein Industrie-Unternehmen von sehr hoher Qualität. Er sieht für die vom Unternehmen ausgegebenen Margenziele in diesem Jahr Luft nach oben. Die "Hold"-Einstufung habe zu tun mit Bewertungsgründen./ajx/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 07:52 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 231,6EUR auf Tradegate (03. September 2024, 12:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m