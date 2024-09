BERNSTEIN RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Eine Auktionsrunde der britischen Regierung für Energieprojekte sei positiv für Windkraftunternehmen mit Anlagen auf hoher See, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem Orsted sei unter den Gewinnern, aber auch Iberdrola./tih/lewVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / 08:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 08:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,89EUR auf Tradegate (03. September 2024, 12:07 Uhr) gehandelt.