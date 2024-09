Der beste Aktienmarkt Europas ist den meisten unbekannt

Kaum ein Anleger denkt an den rumänischen Aktienmarkt, wenn es darum geht, wo derzeit die höchsten Gewinne eingefahren werden. Dabei weist der BET-Index der Bukarester Börse mit Blick auf die vergangenen 12 Monate die beste Entwicklung in Europa auf. Sogar weltweit gibt es mit dem Merval in Argentinien und dem EGX 30 in Ägypten unter den 80 wichtigsten Leitindizes nur zwei, die das rumänische Börsenbarometer über diesen Zeitraum hinter sich lassen.

Im Verlauf eines Jahres hat der BET-Index rund 37 Prozent gewonnen, angeführt von Unternehmen wie Transelectrica und Sphera Franchise Group, die sich noch deutlich besser als der Leitindex entwickelt haben. Zum Vergleich: Der breite US-Leitindex S&P 500 hat in dem Zeitraum 25 Prozent gewonnen und der DAX in Deutschland etwa 19 Prozent.