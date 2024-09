Dax dreht am Mittag ins Minus - Ölpreis sinkt stark

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem freundlichen Start und der Aufstellung eines neuen Rekordstands bis zum Mittag in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.855 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste konnten einige Werte entgegen dem Trend zulegen, am stärksten Sartorius, Brenntag und MTU. Die größten Abschläge gab es derweil bei der Commerzbank, Infineon und Porsche.









Die psychologisch wichtige 19.000-Punkte-Marke bleibt zwar weiter im Blick, aber offenbar bleiben die Anleger nach den Rekorden der vergangenen Tage zunächst vorsichtig. Mit Spannung wird die Entwicklung an den US-Börsen erwartet, wo am Dienstag nach dem Feiertag am Montag wieder Handel stattfindet.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1039 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9059 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 75,79 US-Dollar; das waren 1,73 Dollar oder 2,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.