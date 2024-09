Recor Medical begrüßt die neuen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie zur Behandlung von Bluthochdruck

Die neuen ESC-Leitlinien für die Behandlung von erhöhtem Blutdruck und Hypertonie wurden auf dem ESC-Kongress in London vorgestellt. Sie bekräftigen die Sicherheit und Wirksamkeit der renalen Denervierung und empfehlen ihre Berücksichtigung als Therapieoption zur Behandlung von unkontrolliertem Bluthochdruck.

PALO ALTO, Calif. und FRANKFURT AM. MAIN, Deutschland, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- Recor Medical, Inc. („Recor") und seine Muttergesellschaft, Otsuka Medical Devices Co. („Otsuka Medical Devices") begrüßen die aktualisierten Empfehlungen der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) zur Behandlung von Bluthochdruck. Diese wurden am Freitag, 30. August 2024, auf dem 32. Europäischen Kongress für Bluthochdruck und kardiovaskulären Schutz vorgestellt. Die neuen Leitlinien „2024 ESC Guidelines for the Management of elevated blood pressure and hypertension" wurden online publiziert. Sie empfehlen die Berücksichtigung der renalen Denervierung (RDN) als sichere und wirksame Behandlungsoption für Patienten mit unkontrollierter resistenter Hypertonie oder für Patienten mit unkontrollierter Hypertonie und einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die eine RDN-Behandlung wünschen.