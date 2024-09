Innovative digitale Fundraising-Lösungen mit lokaler Zahlungsintegration für Schweizer NPOs

Augsburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die FundraisingBox

(https://fundraisingbox.com/ch) , die innovative Software für digitale

Fundraising-Lösungen für Non-Profit-Organisationen (NPOs) in Deutschland und

Österreich, gibt offiziell den Start ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz

bekannt.



Die FundraisingBox ist seit über 15 Jahren als transformative Kraft im deutschen

NPO-Sektor etabliert. Über 2000 lokale, nationale und globale Organisationen

setzen auf die FundraisingBox. Das Unternehmen hat bereits über 4 Milliarden

Euro an Spenden bei maximaler Sicherheit abgewickelt.





Nun steht die FundraisingBox bereit, auch Schweizer Organisationen mitinnovativen digitalen Lösungen zu unterstützen und alle Bereiche desFundraisings zu digitalisieren und zu vereinfachen.Bewährter Erfolg und Engagement für Schweizer NPOsNeben zahlreichen Organisationen aus Deutschland und Österreich setzen auchbereits erste NPOs in der Schweiz die Software ein, um alle Aktivitäten desFundraisings effizient zu koordinieren, stark zu vereinfachen und zuautomatisieren."Die Expansion in die Schweiz ist für uns ein natürlicher Schritt, angesichtsder lebendigen und dynamischen NPO-Gemeinschaft hier", sagte Peter Kral, CEO vonFundraisingBox. "Wir haben uns in den vergangenen Monaten darauf fokussiert,Schweizer NPOs das gleiche Maß an Innovation und Unterstützung zu bieten, dassich in Deutschland bewährt hat. Unser Ziel ist es, Schweizer Organisationendabei zu helfen, die ganze Kraft ihres Fundraisings zu entfalten, um ihreMission voranzutreiben und langfristige Wirkung zu erzielen."Produkt extra für Schweizer NPOs: FundraisingBox kommt mit 'Twint'Die FundraisingBox wird in engem Austausch mit NPOs auf die Bedürfnisse vonNon-Profit-Organisationen hin entwickelt. Diese Maxime gilt auch für die Wünschevon Organisationen und Spendenden in der Schweiz. Deshalb unterstützt dieFundraisingBox von Beginn an Schweizer NPOs mit lokalen Zahlungsarten,einschließlich Twint (https://fundraisingbox.com/ch/twint) . Twint erlaubt esSpendenden, einfach und sicher über ihre bevorzugte Zahlungsart zu spenden, wasdie Benutzerfreundlichkeit erhöht und zu einer höheren Engagement- undConversionrate führt. Durch die Integration von Twint neben globalenZahlungsarten (https://fundraisingbox.com/ch/360-grad-payment/) wie Kreditkarteoder mobile Payments stellt die FundraisingBox sicher, dass SchweizerOrganisationen ihre Fundraising-Bemühungen effektiv optimieren können, um dievielfältigen Bedürfnisse ihrer Unterstützer*innen zu erfüllen und einen