Uranium Energy Corp erreicht führendes Nachhaltigkeitsranking im Uransektor

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: "Als das am schnellsten wachsende nordamerikanische Uranunternehmen sind wir stolz darauf, dass wir in der globalen Uranindustrie die führende Position für unsere Nachhaltigkeitsarbeit erreicht haben. Die erstklassige Bewertung spiegelt unsere kontinuierlichen Praktiken seit der Gründung von UEC wider, Nachhaltigkeit in unser Kerngeschäft zu integrieren. Das Ergebnis unterstreicht unser Engagement für die Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre, Stakeholder und die Inhaber indigener Rechte, indem wir Umweltschutz und Geschäftswachstum miteinander verbinden."

Der neueste Nachhaltigkeitsbericht von UEC ist auf der Website des Unternehmens verfügbar und hebt unsere bisherigen Erfolge im Bereich der Nachhaltigkeit hervor. Dazu gehören die Messung und Reduzierung von Kohlenstoffemissionen, die Verbesserung der Artenvielfalt, die Wiederherstellung von Projektgebieten und die Unterstützung lokaler Gemeinden, in denen wir tätig sind.

Der Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens ist unter https://www.uraniumenergy.com/sustainability/ abrufbar und das Morningstar Sustainalytics Risk Rating des Unternehmens kann unter https://www.sustainalytics.com/esg-rating/uranium-energy-corp/10313067 ... eingesehen werden.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Rückgewinnungsprojekten ("ISR") in den Vereinigten Staaten und hochgradige konventionelle Projekte in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen erteilt wurden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3O8 in Nordamerika; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp, dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten in der westlichen Hemisphäre, die sich im Ressourcenstadium befinden. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

