STINAG Stuttgart Invest: Auf Expansionskurs

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat sich die STINAG Stuttgart Invest AG im ersten Halbjahr 2024 auf fünf bedeutende Projekte konzentriert, die zusammen ein Volumen von 75 Mio. Euro besitzen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage diene dieses Vorgehen der weiteren Risikostreuung und Verbesserung der finanziellen Situation des Unternehmens. In den nächsten drei Jahren plane die Geesellschaft zusätzliche Investitionen von bis zu 80 Mio. Euro, insbesondere in Senior-Living, Gesundheitszentren und Mixed-Use-Immobilien, um eine ausgewogene Investitionspipeline zu gewährleisten und den Immobilienwert sowie die Marktkapitalisierung zu steigern. Dank der zusätzlichen Investitionen und den daraus resultierenden Cashflows solle auch eine deutlich höhere Dividende möglich sein. Für 2024 rechne GBC zunächst mit einer Dividende von 0,48 Euro, gefolgt von 0,60 Euro im Jahr 2025 und 0,75 Euro im Jahr 2026. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 26,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.09.2024, 13:30 Uhr)



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.09.2024 um 12:00 Uhr fertiggestellt und 03.09.2024 um 13:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/30711.pdf

Die STINAG Stuttgart Invest Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 13,00EUR auf Tradegate (03. September 2024, 09:42 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 26,00 EUR