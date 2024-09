MCF Energy kündigt Farm-Out-Option für das Konzessionsgebiet Reudnitz in Deutschland an

Vancouver, British Columbia – 3. September 2024 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. ((TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) freut sich bekannt zu geben, dass über die Firma Genexco GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MCF Energy, ein Kurzvertrag (Heads of Agreement/HOA) mit der Firma Lime Petroleum Holdings AS („Lime“) unterzeichnet wurde, der Lime eine Farm-In-Option („Option“) für Genexcos 100%ige Beteiligung an der Gasexplorationskonzession Reudnitz in Deutschland ermöglicht.