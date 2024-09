Wohnbebauung und Lärmschutz in Einklang bringen

Berlin (ots) - Das Bundeskabinett wird morgen über den vom Bundesministerium für

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vorgelegten Referentenentwurf zur Stärkung

der integrierten Stadtentwicklung - kurz die BauGB-Novelle - entscheiden. Felix

Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe, spricht über

Licht und Schatten der Novelle, die auch die Schaffung von Wohnraum erleichtern

und beschleunigen soll:



"Die erleichterten Möglichkeiten zur Aufstockung und Hinterhofbebauung sind

sinnvoll und ermöglichen gerade im angespannten innerstädtischen Bereich die

Schaffung von Wohnraum, ohne dass ein bestehender Bebauungsplan geändert werden

muss. Zur Verkürzung von Bebauungsplanverfahren ist es auch gut, dass Gemeinden

die Bebauungspläne nach Ende der Beteiligungsverfahren innerhalb von zwölf

Monaten veröffentlichen sollen. In der Praxis nimmt die Aufstellung von

Bebauungsplänen heute viel zu viel Zeit in Anspruch, in Berlin im Schnitt zehn

Jahre. Insoweit kann die Einführung einer Frist hier zu einer deutlichen

Verkürzung führen.







Vorgehen für den ländlichen Raum. Die vorgesehenen Lärmschutzbestimmungen müssen

so angepasst werden, dass die Baulandentwicklung gefördert wird und die

Wohnbebauung auch möglich ist. Wir müssen hier einen guten Ausgleich finden,

damit wir den dringend benötigten Wohnungsbau nicht durch zu hohe

Lärmschutzbestimmungen ausbremsen. Aufgrund der begrenzten Bauflächen, wird

dieses Thema auch im städtischen Bereich an Bedeutung gewinnen.



Daneben muss auch die Schaffung ausreichenden Wohnraums im sog. unbeplanten

Bereich gestärkt werden, also dort, wo es keine konkreten Vorgaben durch einen

Bebauungsplan gibt. In der Vergangenheit gab es hier regelmäßig

Planungsprobleme, wodurch Bauvorhaben im schlechtesten Falle vollständig

verhindert worden sind.



Wir werden uns für die Anpassungen und Ergänzungen im weiteren parlamentarischen

Verfahren einbringen."



Pressekontakt:



Iris Rabe

Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse

Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Kronenstr. 55-58

10117 Berlin

Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420

eMail mailto:rabe@zdb.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/5856630

OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe





Aber es gibt auch Anpassungsbedarf. So brauchen wir ein ambitionierteresVorgehen für den ländlichen Raum. Die vorgesehenen Lärmschutzbestimmungen müssenso angepasst werden, dass die Baulandentwicklung gefördert wird und dieWohnbebauung auch möglich ist. Wir müssen hier einen guten Ausgleich finden,damit wir den dringend benötigten Wohnungsbau nicht durch zu hoheLärmschutzbestimmungen ausbremsen. Aufgrund der begrenzten Bauflächen, wirddieses Thema auch im städtischen Bereich an Bedeutung gewinnen.Daneben muss auch die Schaffung ausreichenden Wohnraums im sog. unbeplantenBereich gestärkt werden, also dort, wo es keine konkreten Vorgaben durch einenBebauungsplan gibt. In der Vergangenheit gab es hier regelmäßigPlanungsprobleme, wodurch Bauvorhaben im schlechtesten Falle vollständigverhindert worden sind.Wir werden uns für die Anpassungen und Ergänzungen im weiteren parlamentarischenVerfahren einbringen."Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail mailto:rabe@zdb.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/5856630OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe