JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit den jüngsten Nachrichten des Flugzeugbauers. Mit Blick auf die …