Trendwende Suburbanisierung / Zukunft neu gestalten mit dem Master Integrative StadtLand-Entwicklung (FOTO)

Wismar (ots) - Boomende Städte, sterbende Dörfer - stimmt das überhaupt noch?

Viele junge Menschen zieht es zwar in die Großstädte, hier finden sie Jobs, eine

gut ausgebaute Infrastruktur und eine riesige Auswahl an Freizeitangeboten. Doch

zeichnet sich seit einigen Jahren eine Trendwende ab; Großstädter ziehen wieder

in die Dörfer, Kleinstädte erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Das

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung spricht sogar von einem "anhaltenden

und verstärkten Trend zur Suburbanisierung in Deutschland".



Was bedeutet diese Trendumkehr für die jeweiligen Regionen? "Strategien und

Ansätze einer neuen Planungskultur in urbanen und ländlichen Regionen müssen

erforscht und weiterentwickelt werden. Dafür sind Experten mit breitem

Fachwissen gefragt." sagt Dr.-Ing. Antje Bernier, von der Hochschule Wismar. Sie

bildet diese im deutschlandweit einzigartigen Fernstudium Master Integrative

StadtLand-Entwicklung aus. Das interdisziplinäre Masterstudium von WINGS, dem

Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, beleuchtet die komplexen Prozesse der

integrativen Entwicklungsplanung für Städte, Dörfer und Regionen aus der

Perspektive der verschiedensten Fachebenen.







und Regionen einzuleiten und Veränderungsprozesse frühzeitig zu erkennen. Dies

muss aus der Perspektive der Fachebenen kommuniziert werden und erfordert eine

breit angelegte Ausbildung, die verschiedenste Interessen der

Regionalentwicklung thematisiert und alle Beteiligten einbezieht. "Mit unserem

Masterstudium erwerben Sie diese notwendigen professionellen Kompetenzen, um die

Stadt-Land-Entwicklung lokal, regional und überregional ganzheitlich

fachübergreifend zu begleiten und innovative Handlungsfelder mit bestehenden

Berufsbildern zu verbinden" erklärt Dr.-Ing. Bernier.



Dieses Masterprogramm startet einmal jährlich. Der nächste Start ist im

Wintersemester 2024/25. Eine Einschreibung ist noch bis zum 30.9. möglich. Alle

Infos und die Anmeldung finden Interessierte auf wings.de/msl (https://www.wings

.hs-wismar.de/de/fernstudium_master/integrative_stadtland_entwicklung)



Pressekontakt:



WINGS-Fernstudium | Pressesprecher: André Senechal | +49 3841-753-7471 |

a.senechal@wings.hs-wismar.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/101004/5856632

OTS: WINGS Fernstudium





