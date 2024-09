Union und FDP verlangen andere Migrationspolitik

(mehr Details)



BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Migrationstreffen in Berlin machen Vertreter von Union und FDP Druck. "Das Treffen heute darf keine Show-Veranstaltung werden", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir brauchen eine grundlegende Neuordnung der Migrationspolitik." Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) betonte am Mittag in Berlin: "Aus meiner Sicht müssen kurzfristig Ergebnisse erzielt werden. Ich erhoffe mir das von der heutigen Besprechung. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann unmittelbar danach."

Im Bundesinnenministerium wollen am Nachmittag Vertreter der Ampel-Koalition sowie von Union und Ländern darüber beraten, wie die irreguläre Migration nach Deutschland eingedämmt werden kann. Zuletzt hatten die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gezeigt, dass die Zuwanderung für viele Menschen in Deutschland eines der drängendsten politischen Probleme ist.