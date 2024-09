Cerro de Pasco Resources meldet Veräußerung der Mine Santander

MONTREAL, QUÉBEC, KANADA — (3. September 2024) / IRW-Press / Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (Frankfurt: N8HP) („CDPR“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Aktienkaufvertrag (der „Vertrag“) mit FIC03 Fondo de Inversión Privado („FIC03“), einer peruanischen Investmentgesellschaft, die von Finanzas e Inversiones Corporativas („FIC“) kontrolliert wird, abgeschlossen hat. FIC ist auf die Verwaltung alternativer und „Distressed Investments“ in verschiedenen Branchen spezialisiert. Im Rahmen des Vertrags hat sich das Unternehmen bereit erklärt, seine Mine Santander in Peru an FIC03 zu verkaufen (die „Transaktion“).

Guy Goulet, CEO, sagt dazu: „Der Verkauf der Mine Santander steht im Einklang mit unserer Strategie, uns auf die Reduzierung der Unternehmensverschuldung zu konzentrieren. Wir danken dem Team von Santander für sein Engagement und seinen Einsatz und wünschen ihm viel Erfolg bei der Umsetzung der Projekte, die wir gemeinsam entwickelt haben.“

Eckdaten der Transaktion

Gemäß dem Vertrag, der zum 29. August 2024 gültig ist, hat CDPR die Aktien seiner peruanischen Tochtergesellschaft Cerro de Pasco Resources Subsidiaria del Peru S.A.C., die die Eigentumsanteile an der Mine Santander hält, einschließlich aller damit verbundenen Aktiva und Passiva, an FIC03 verkauft. Die Gegenleistung setzt sich aus einer Barkomponente von 2,00 $ und einem variablen Preis von bis zu 10.000.000 $ zusammen, der gemäß den Bedingungen des Aktienkaufvertrags ab dem Datum, an dem die kommerzielle Produktion bei Santander Pipe erreicht wurde, berechnet, festgelegt und bezahlt wird. Im Rahmen der Transaktion erklärt sich das Unternehmen bereit, ausstehende Verpflichtungen, die zwischen ihm und seinen Tochtergesellschaften entstanden sind, im Laufe der Zeit zu begleichen.

Die Transaktion erfolgt nach dem Fremdvergleichsgrundsatz.

Über Finanzas e Inversiones Corporativas

FIC ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Verwaltung privater Beteiligungsfonds in Peru. FIC hat vor kurzem eine ehrgeizige Erweiterung seines Investitionsportfolios mit einem Schwerpunkt auf große Bergbauprojekte in der zentralen Region des Landes angekündigt. Grund für diesen Schritt ist die wachsende internationale Nachfrage nach wichtigen Mineralen wie Gold, Kupfer und Zink – Bereiche, in denen FIC seine Marktposition stärken will.

Seite 2 ► Seite 1 von 3