First Phosphate gibt die Ernennung von Peter Nicholson zu einem Direktor von First Phosphate bekannt

Saguenay, Quebec – 3. September 2024 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, mit Wirkung vom 1. September 2024 die Aufnahme von Herrn Peter J.F. Nicholson in sein Board of Directors bekannt zu geben, der ab diesem Tag den durch den Rücktritt von Marc Branson frei gewordenen Direktorposten besetzt.

Herr Nicholson ist Gründer, President und Hauptaktionär bei der Firma Wealth Creation Preservation & Donation Inc. (WCPD), einem anerkannten Marktführer auf dem Gebiet der steuerbegünstigten Veranlagungen in Kanada, mit besonderem Schwerpunkt auf philanthropischen Steuerplanungs- und Steuersenkungsmaßnahmen in der Bergbaubranche.

Durch seine Arbeit mit zahlreichen Spendern, Stiftungen, Institutionen und Führungsgremien hat er zur Aufbringung von mehr als 350 Mio. $ an Kundenspenden beigetragen. Darüber hinaus ist Herr Nicholson selbst ein großzügiger Philanthrop und ein unermüdlicher Unterstützer von Gemeinschaftsinitiativen.

Im Laufe der Jahre hat sich Peter als engagierter Verfechter und Board-Mitglied für zahlreiche Stiftungen in ganz Kanada eingesetzt, unter anderem für das Canadian Museum of Human Rights in Winnipeg, das Children's Hospital of Eastern Ontario und die Ottawa Regional Cancer Foundation. Auch die Gründung der Exuma Foundation of Canada ist sein Verdienst. Daneben ist er noch Mitglied der Canadian Association of Gift Planners (CAGP), der Association of Fundraising Professionals of Canada (AFP), der Clinton Global Initiative und seit mittlerweile zehn Jahren auch im Investment-Club Tiger 21 vertreten.

„Ich heiße Peter recht herzlich in unserem Team willkommen“, erklärt Laurence W. Zeifman, Chairman des Unternehmens. „Seine Erfahrungen im Bergbau und im Fundraising werden unserem Unternehmen bei der weiteren Entwicklung unserer Projekte von großem Nutzen sein.“

„Ich freue mich schon sehr auf meine Aufgaben im Team von First Phosphate. Gemeinsam arbeiten wir an der Umsetzung unserer Vision, die Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec zur zentralen Drehscheibe für Lithium-Eisenphosphat-Batterien in Nordamerika zu machen“, fügt Herr Nicholson hinzu. „Die Förderung kritischer Mineralien und deren nachgelagerte Verarbeitung im Inland zählen zu den Bergbaupraktiken der Zukunft, bei denen First Phosphate eine Vorreiterrolle einnimmt. Es ist die Art von Innovation im Bergbau, die ich voranbringen möchte.“

