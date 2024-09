Aktien New York Ausblick Schwächerer September-Auftakt vor Wirtschaftsdaten Nach dem langen Wochenende dürften die US-Börsen am Dienstag mit Verlusten in den September starten. Anleger warten auf wichtige Konjunkturindikatoren, die im Laufe der Woche anstehen und Hinweise auf das Ausmaß baldiger Zinssenkungen geben werden. …