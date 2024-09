DAX erreicht 19.000 Punkte-Marke: Folgt nun eine Korrektur?

➡️ WKN: MG9Y83

In diesem Video geht der Trader Ingmar Königshofen wieder auf den DAX ein. Der DAX ist nach dem Einbruch Anfang August zuletzt auf ein neues Allzeithoch angestiegen und heute an die Marke von 19.000 Punkte herangelaufen. Verschiedene Vorfilter zeigen nun eine potenzielle Korrektur an und auch aus charttechnischer Sicht sollte die runde Marke von 19.000 Punkten einen Widerstandsbereich darstellen. Im DAX Future konnte das Hoch aus dem Mai diesen Jahres noch nicht nachhaltig überwunden werden; ein weiteres Anzeichen für eine Korrektur. Aus diesem Grund könnte sich ein Discount Put Optionsschein (WKN: MG9Y83) anbieten, mit dem sich aktuell eine Seitwärtsrendite von +58,23% (+291,14% p.a.) erzielen lässt, sofern der DAX am Bewertungstag (15.11.2024) unter 19.200 Punkten notiert. Mehr dazu in diesem Video.