Erfolgreiche Lieferung und Montage in Frankreich

BELLIGNAT, Frankreich, 3. Sept. 2024 /PRNewswire/ – Vor kurzem wurde die Haitian Jupiter 88000, eine Spritzgießmaschine der Superlative, offiziell nach Frankreich geliefert. Nach der Übergabezeremonie im Oktober 2023 in Ningbo, China, traf die Maschine nach Monaten sorgfältiger Planung und internationaler Logistik im August 2024 erfolgreich in Frankreich ein und wurde im Belli-Werk reibungslos installiert und in Betrieb genommen.

Die Haitian JU88000 ist das Ergebnis des Know-hows und der harten Arbeit der Ingenieure von Haitian in jeder Phase der Entwicklung, vom Entwurf bis zur Produktion. Mit ihrer beeindruckenden Schließkraft von 88.000 kN und einer Einspritzleistung von 134.000 Kubikzentimetern stellt sie einen neuen Rekord in der Spritzgießmaschinenbranche auf und markiert einen bedeutenden Durchbruch in der Einspritztechnik im Großmaschinenbau.