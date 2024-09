In diesen drei Top-Dividendenaktien liegt jetzt ein Kaufsignal vor!

Dividendenaktien erfreuen sich am Markt aktuell großer Beliebtheit. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Viele Value-Titel sind inmitten der Begeisterung um Künstliche Intelligenz und Technologie-Aktien in Vergessenheit geraten und weisen deshalb noch moderate Bewertungen auf.

Steigende Kurse sorgen für aussichtsreiche Kaufsignale

Die jüngsten Kursanstiege bei vielen Dividendenaktien haben auch zu verbesserten technischen Ausgangslagen geführt. Besonders aussichtsreiche Kaufsignale haben sich in den folgenden drei US-Dividendenaktien ergeben.

Mit 46 Jahren Dividendenerhöhungen in Folge ist der einstige Corona-Gewinner Clorox auf dem besten Weg, sich bald zum Dividendenkönig zu krönen. In diesen exklusiven Club gelangen Unternehmen, die ihre Ausschüttungen 50 Jahre ununterbrochen anheben konnten.

Zwar mag die aktuelle Dividendenrendite von 3,1 Prozent nicht allzu hoch erscheinen, aufgrund seiner hohen Konstanz gehört die Aktie aber zu den sogenannten Compoundern beziehungsweise Dividendenwachstumswerten. Wer sich bereits vor 10 Jahren engagiert hat, kommt so auf eine Einstiegsrendite von 5,4 Prozent.

Die Aktie konnte sich in der vergangenen Woche auf ein neues 52-Wochen-Hoch steigern. Solche gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale. Gleichzeitig konnte der MACD in den Plusbereich zurückkehren und zeigt damit einen Aufwärtstrend an. Führt dieser die Aktie über 160 US-Dollar hinaus, ist eine Ausbruchsrallye von mindestens 10 Prozent bis zunächst 180 US-Dollar zu erwarten.

Lamar Advertising betreibt ein dem deutschen MDAX-Wert Ströer vergleichbares Geschäftsmodell. Das Unternehmen vermietet Flächen für Außenwerbung. In den USA besonders beliebt sind Billboards am Rande von Autobahnen und Landstraßen, aber auch in Innenstädten nehmen große Werbeflächen viel Platz ein. Das Geschäft ist lukrativ.

Am Unternehmen besonders spannend ist, dass es als REIT, also als Immobilieninvestmentfonds, strukturiert ist. Damit erhält Lamar Steuervergünstigungen, ist aber dazu verpflichtet, einen großen Teil seiner Mieteinkünfte an seine Anleger auszuschütten. Das führt nach einer erst in der vergangenen Woche bekannt gegebenen Dividendenerhöhung zu einer Rendite von aktuell 4,4 Prozent.

Wie Clorox sind der Aktie zuletzt 52-Wochen-Hochs gelungen, womit der Mehrjahreswiderstand bei 120 US-Dollar geknackt und neue Allzeithochs erzielt werden konnten. Diese gelten als besonders starke Kaufsignale. Der technisch starke Eindruck wird durch langfristige Aufwärtstrends im Relative-Stärke-Index und im Trendstärkeindikator MACD bestätigt. Trotz des jüngsten Höhenfluges ist die Aktie mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 15 noch immer äußerst moderat bewertet.

Tabakaktien bieten in der Regel besonders hohe Dividendenrenditen. Bei ausschüttungsorientierten Anlegern sind insbesondere Altria und British American Tobacco beliebt. Eine in der Branche unterdurchschnittliche Ausschüttung bietet mit 4,2 Prozent Philip Morris – allerdings ist das Unternehmen im rauchfreien Markt derzeit am aussichtsreichsten positioniert.

Während Altria inzwischen mit sinkenden Erlösen zu kämpfen hat, ist Philip Morris mit seinem international erfolgreichen Tabakerhitzer Iqos weiter auf Wachstumskurs. Das zahlte sich zuletzt in einer steilen Rallye der Aktie aus, die sich ebenfalls auf neue Mehrjahreshochs vorschieben konnte.

Ein Ende der Rallye ist unterdessen nicht in Sicht, denn neben dem charttechnischen Ausbruch ist den gleitenden Durchschnittslinien mit einem Golden Cross erst vor wenigen Wochen ein weiteres Kaufsignal gelungen. Auch bei Philip Morris wird der steigende Kurs durch Aufwärtstrends in der technischen Indikation unterstützt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

