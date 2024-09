Diese Aktie könnte laut Analysten um über 30 Prozent crashen!

"Wir gehen davon aus, dass der [freie Cashflow] pro Aktie im Jahr 2027 seinen Höhepunkt erreicht, da die Kosten für die Flugzeugentwicklung das weitere Produktionswachstum ausgleichen, während eine Kapitalerhöhung wahrscheinlich zu einer weiteren Verwässerung der Aktien führt", so Akers in seiner Mitteilung vom Dienstag.

Wells-Fargo-Analyst Matthew Akers hat die Boeing-Aktie am Dienstag von "Equal Weight" auf "Underweight" herabgestuft und das Kursziel um 66 US-Dollar auf 119 US-Dollar gesenkt.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Jetzt informieren!

Der Analyst schätzt, dass Boeings verfügbare Barmittel bis 2030 im Jahr 2027 ihren Höhepunkt erreichen werden. Er glaubt auch, dass die Schätzungen für den freien Cashflow des Luft- und Raumfahrtunternehmens zwischen 2026 und 2027 15 bis 20 Prozent unter dem Konsens liegen werden.

"Wir sind der Meinung, dass Boeing in diesem Jahrzehnt eine generationenübergreifende FCF-Chance (Free Cashflow) hatte, die durch das Hochfahren der Produktion von ausgereiften Flugzeugen und einen geringen Investitionsbedarf angetrieben wurde", fügte er hinzu.

Und weiter: "Aber nach umfangreichen Verzögerungen und zusätzlichen Kosten sehen wir jetzt einen wachsenden Produktions-Cashflow, der in einen neuen Flugzeug-Investitionszyklus hineinläuft und den Free Cashflow in einigen Jahren deckelt."

Akers sagte weiter, dass das Luft- und Raumfahrtunternehmen eine Nettoverschuldung von 45 Milliarden US-Dollar in seiner Bilanz habe, und schätzte, dass der Versuch, diese Schulden zu tilgen, "seine gesamte Liquidität bis 2030 aufbrauchen würde".

Die Boeing-Aktie hat in diesem Jahr über ein Drittel an Wert verloren, da der Flugzeugbauer mit anhaltenden Produktionsproblemen kämpft. Laut Chris Smith von Artisan Partners sollten Aktien der GE Aerospace davon profitieren.

"GE hat mit seinem neuen Sprungtriebwerk, das in allen neuen Schmalrumpfflugzeugen zum Einsatz kommen wird, tatsächlich eine Monopolstellung erlangt", die im nächsten Jahrzehnt mehr als 80 Prozent der Triebwerke in der Luft ausmachen könnte, so der Portfoliomanager.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion