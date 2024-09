Mehr als 130 Konverterplattformen in Europa benötigt

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach Aussage von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) werden in Europa bis 2050 mehr als 130 Konverterplattformen gebraucht, die eine Leistung von zwei Gigawatt aufweisen. Weltweit gebe es für Plattformen mit einer solchen Leistung sehr begrenzte Produktionskapazitäten, sagte Habeck über Video zur Eröffnung der Messe für Schiffbau, Maschinen und Meerestechnik SMM in Hamburg. Der Energiesektor werde für die maritime Wirtschaft auch in Zukunft ein wichtiger Markt sein, sagte Habeck. Werften käme eine wichtige Rolle in der Energiewende zu, unter anderem wegen des Baus der Plattformen.

Konverterplattformen sind milliardenteure, große Anlagen, die in der Nähe von Windparks im Meer aufgestellt werden. Sie werden benötigt, weil in den Windparks in der Regel Wechselstrom erzeugt wird. In den Konvertern wird dieser in Gleichstrom umgewandelt, um ihn verlustarm transportieren zu können. Nach Verbandsangaben haben in Deutschland mehrere Werften Vorbereitungen für den Bau der Plattformen getroffen./lkm/DP/jha