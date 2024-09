Cambridge Judge Business School Executive Education lanciert das Family Business Leadership Programme in Zusammenarbeit mit Emeritus

Familienunternehmen erwirtschaften einen Jahresumsatz in Billionenhöhe und schaffen weltweit Tausende von Arbeitsplätzen. Doch trotz ihrer entscheidenden Rolle in der Weltwirtschaft überleben nach Angaben des Family Business Institute nur 30 Prozent von ihnen in der zweiten Generation. Sie sind häufig mit Herausforderungen konfrontiert, die mit dem Generationswechsel, mit Führungsfragen und mit der Unternehmensführung zusammenhängen. Das Cambridge Family Business Leadership Programme befasst sich mit diesen Herausforderungen, indem es den Teilnehmern die notwendigen Instrumente an die Hand gibt, um langfristige Nachhaltigkeit und Wachstum zu gewährleisten.

Durch eine Mischung aus Präsenz- und Online-Lernmodulen werden die Teilnehmer den Weg vom Gründer zum Familienunternehmen erkunden und bewährte Praktiken in den Bereichen Finanzen, Geschäftsbetrieb, Stakeholder-Engagement und Kapitalverwaltung erlernen. Außerdem werden sie sich auf dem Campus mit ihren Dozenten und weltweit führenden Familienunternehmen austauschen und dabei einzigartige Perspektiven zu strategischem Denken, Wachstum und Wettbewerb gewinnen. Am Ende des Programms werden die Teilnehmer ihr Fachwissen in den Bereichen langfristige Strategien, Vermögensverwaltung, Impact Investment, Fusionen und Übernahmen, Governance, Konfliktmanagement, strategische Voraussicht, Führung und Nachfolgeplanung erweitert haben.