BERNSTEIN RESEARCH stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Ein Analystenteam um Alexander Irving beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit den sehr komplexen Lieferketten im weltweiten Autosektor, die 15 Prozent der Gewinne großer Logistiker ausmachten. Die Europäische Union sei dabei der "Gigant im Sektor", der gerade den Wandel zur Elektromobilität durchmache. Schnell steigende Logistikkosten und das allgegenwärtige Risiko von Störungen veranlassten einige Autobauer dazu, ihre Lieferketten radikal zu überdenken./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 20:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 96,26EUR auf Tradegate (03. September 2024, 15:50 Uhr) gehandelt.





