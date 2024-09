Wachstumspotenzial durch Revitalisierung

Mit Blick auf den Wohnungsneubau ist vor allem in Deutschland die Stimmung aufgrund gestiegener Zinsen, Bau- und Immobilienpreise sowie der hohen bürokratischen Anforderungen im Keller. Bei Sanierungen und Renovierungen sieht die Lage besser aus.

Revitalisierung steht hoch im Kurs

Dies belegen diverse Studien wie die vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt und Raum-Forschung (BBSR) in Auftrag gegebene und vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) durchgeführte Marktanalyse. Deren Tenor lautet: Sowohl im Wohnungsbau als auch im Nichtwohnungsbau würden Bestandsmaßnahmen wie Renovierungen und Sanierungen stabilisierend wirken.

In der Baubranche hat sich in diesem Zusammenhang der Fachbegriff „Revitalisierung“ etabliert. Darunter versteht man die umfassende Sanierung und Modernisierung bestehender Gebäude oder Infrastrukturen, um deren Nutzungswert zu erhöhen, die Lebensdauer zu verlängern und sie an moderne Standards und Anforderungen anzupassen. Dabei geht es nicht nur um einfache Renovierungsarbeiten, sondern um eine ganzheitliche Aufwertung, die sowohl technische als auch energetische und ästhetische Aspekte berücksichtigt.

EUROCONSTRUCT – ein wichtiger Anbieter von Prognosen für den europäischen Bausektor – gelangt in seiner aktuellen Branchenanalyse zu der Ansicht, dass die Nachfrage nach Revitalisierungsprojekten in Europa weiterhin hoch ist, insbesondere angesichts steigender Baukosten und knapper werdender Bauflächen. Die Revitalisierung wird als eine zentrale Strategie angesehen, um den bestehenden Wohn- und Gewerbebestand nachhaltig zu nutzen und an aktuelle Umweltstandards anzupassen.

Für das Jahr 2023 belief sich in Europa (15 westeuropäische und vier osteuropäische Länder) das Bauvolumen der Maßnahmen an bestehenden Wohngebäuden (inkl. Instandhaltung, Modernisierung, Umbau bzw. Erweiterung) auf 672 Milliarden Euro, während im Nichtwohnungsbau (327 Milliarden Euro) und im Tiefbau (205 Milliarden Euro) niedrigere Werte ausgewiesen wurden. Besonders interessant: Für die Jahre 2025 und 2026 prognostiziert EUROCONSTRUCT für alle drei erwähnten Marktsegmente eine steigende Tendenz.

Seite 2 ► Seite 1 von 5