Prismo Metals entdeckt Hinweise auf tiefer liegende Mineralisierungen

Prismo Metals (CSE: PRIZ, OTCQB: PMOMF) hat kürzlich die historischen Daten zum Hot-Breccia-Projekt von den Vorbesitzern übernommen. Auf dieser Grundlage konnte in den letzten Wochen das Mineralisierungsmodell für das im Süden des US-Bundesstaats Arizona gelegene Projekt aktualisiert werden.

Die historischen Daten umfassen Arbeiten, die unter der Führung der der Bear Creek Mining Company zwischen 1972 und Mitte 1974 auf Hot Breccia erfasst wurden. Sie enthalten ein vollständiges Protokoll und Proben für das Bohrloch OC-1 sowie eine geologische Interpretation nach Abschluss der Bohrlöcher OC-1 bis OC-3. Ein wichtiger Teil der erworbenen Daten zeigt die Verteilung von postmineralischen Quarz-Diorit-Dikes sowie die Lage von flachen und tiefen IP-Anomalien, die aus mehreren verschiedenen Quellen stammen.

Das Hot-Breccia-Projekt liegt im erstklassigen Arizona Copper Belt zwischen mehreren sehr gut erforschten Weltklasse-Kupferminen, darunter Morenci, Ray und Resolution, und besteht aus 1.420 Hektar in 227 zusammenhängenden Bergbau-Claims. Dabei weist Hot Breccia viele Gemeinsamkeiten mit diesen benachbarten Systemen auf. Vor allem einen Schwarm von Porphyrgängen und eine Reihe von Brekzienröhren, die zahlreiche Fragmente von gut kupfermineralisierten Gesteinen enthalten, sind von besonderem Interesse. Prismo Metals führte im vergangenen Jahr eine ZTEM-Untersuchung durch, bei der eine sehr große leitfähige Anomalie direkt unter den Brekzienaufschlüssen identifiziert wurde.

Auf dem Projekt genommene Proben haben inzwischen das Vorhandensein einer Kupfermineralisierung in Verbindung mit polymiktischer Brekzie gezeigt. Von dieser Mineralisierung wird angenommen, dass sie Fragmente von Sedimentgestein und Erz aus einer Tiefe von vermutlich 400 bis 1.000 Metern an die Oberfläche gebracht hat. Daher erscheinen Tiefbohrungen als aussichtsreich.



Historische Interpretation deutet auf größere mineralisierte Zone

Die Interpretation der historischen IP-Daten durch Bear Creek deutet darauf hin, dass die Mineralisierung auf einem größeren Gebiet vorhanden ist, als man zuvor erkannt hatte. Bemerkenswert ist, dass die tiefe IP-Anomalie sowie die Verteilung der kupferhaltigen Xenolithe in Quarzdiorit-Dikes genau mit dem Gebiet der leitfähigen Anomalie übereinstimmen, die in der geophysikalischen ZTEM-Untersuchung von Prismo Metals im Jahr 2023 identifiziert wurde.

Da Prismo Metals bislang nur über einen Teil des Bohrprotokolls von OC-1 bis zu einer Tiefe von 295 Metern verfügte, hat sich das Verständnis der Geologie des Projekts durch den Erwerb der historischen Daten deutlich vertieft. Den neuen Daten zufolge durchteufte Bohrloch OC-1 403 Meter Vulkan- und Vulkansedimentgestein aus der Kreidezeit, wie es die Geologie in diesem Gebiet erwarten lässt, gefolgt von einem 330 Meter langen Abschnitt aus Quarzdiorit-Porphyr. Er enthält ein pyrit- und kupferhaltiges Material, das an der Oberfläche nicht zu Tage tritt.

Bear Creek nahm an, dass dieser Quarzporphyr eine intrusive Phase enthält, die mit der Mineralisierung in Verbindung steht und von späteren Stollen durchschnitten wird. Der mineralisierte Porphyr umfasst ein 23,5 Meter langes Pendant einer Skarnmineralisierung mit durchschnittlich 0,54 Prozent Kupfer, einschließlich 1,8 Meter mit 1,81 Prozent Kupfer. Das Bohrloch war bis zum Boden stark kupferanomal und endete in einer Mineralisierung.

Ein systematischer Ansatz als Schlüssel zum Verständnis der Lagerstätte

Prismo Metals verfolgt bei der Entwicklung des Projekts derzeit einen sehr gründlichen und wissenschaftlichen Ansatz. Die historischen Daten werden deshalb als sehr wichtig angesehen und sie haben bereits dazu beigetragen, das Verständnis für die Geologie der Lagerstätte zu vertiefen. Es wird daher erwartet, dass die neuen Erkenntnisse schon in Kürze einen starken Einfluss auf das 2024er Explorationsprogramm haben werden.

Für den Abschluss des diesjährigen Bohrprogramms hat Prismo Metals ein Budget von 3,0 Millionen Kanadische Dollar (CAD) vorgesehen. Mit ihm sollen fünf Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.000 Meter gebohrt werden. Dabei soll jedes Bohrloch die gesamte aussichtsreiche paläozoische Karbonatstratigraphie durchbohren. Prismo rechnet mit 1.000 bis 1.200 Metern pro Bohrloch. Dabei wird das Explorationsteam die geologischen Informationen, die von jedem Bohrloch geliefert werden, nutzen, um festzustellen, ob weitere Bohrungen erforderlich sind.

