SwitchBot stellt neuen Verdunstungsluftbefeuchter (automatische Nachfüllung) für ultimativen Komfort und Automatisierungserlebnis vor

Im Gegensatz zu Ultraschall-Luftbefeuchtern, die mit Leitungswasser feinen Staub erzeugen, arbeitet der SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter (automatische Nachfüllung) mit Kaltverdunstung, welche die natürliche Luftfeuchtigkeit imitiert, indem ein Ventilator die Luft über einen großen, austauschbaren, mit Wasser getränkten Dochtfilter bläst, welcher der Luft Feuchtigkeit hinzufügt, ohne Pulverrückstände zu hinterlassen, was eine angenehme Befeuchtung ohne Überbefeuchtung gewährleistet.

Das Gerät verfügt über eine leistungsstarke Befeuchtungsleistung von bis zu 750 ml/h und eine Betriebsdauer von bis zu 22,5 Stunden mit 7 Möglichkeiten zur Sicherstellung von Sauberkeit und Hygiene, wodurch es besonders für Babys und Menschen mit Atemwegsbeschwerden geeignet ist.

Einfacher und leiser Betrieb

Der SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter (automatische Nachfüllung) wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Der große 4,5-Liter-Wassertank ist mühelos nachfüllbar und der Dochtfilter kann je nach Wasserhärte bis zu 4 Jahre lang funktionieren. Außerdem verfügt das Gerät über ein Wasserstandsfenster zur einfachen Überwachung.

Mit einem Geräuschpegel von weniger als 18 dB sorgt der SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter (automatische Nachfüllung) für eine ruhige Umgebung und ist damit ideal für Schlafzimmer, Kinderzimmer und Büros. Sein kompaktes Design mit Rädern ermöglicht außerdem einen einfachen Transport zwischen den Räumen, was den Abdeckungsbereich und die Vielseitigkeit der Nutzung erheblich verbessert.

Ultimatives automatisiertes Smart-Home-Erlebnis

Der Verdunstungsluftbefeuchter (automatische Nachfüllung) lässt sich nahtlos in das SwitchBot Ecosystem integrieren. In Verbindung mit SwitchBot-Messgeräten und -Hubs können Anwendende die Luftfeuchtigkeit einstellen, Zeitpläne festlegen und Automatisierungsszenen für optimalen Komfort erstellen. Anwendende können das Gerät zum Beispiel so einstellen, dass es sich je nach Luftfeuchtigkeit im Raum automatisch ein- oder ausschaltet. Diese Funktion lässt sich in andere Smart-Home-Geräte integrieren, um eine nahtlose und automatisierte Heimumgebung zu schaffen.

Zu guter Letzt bietet der SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter (automatisches Nachfüllen) die ultimative automatische Lösung für die Aufrechterhaltung der idealen Luftfeuchtigkeit, indem er perfekt mit dem weltweit ersten vollautomatischen Staubsaugerroboter SwitchBot S10 zusammenarbeitet. Der SwitchBot S10 kann seinen Wasserbehälter automatisch über das Plugin-System auffüllen und das Wasser zum Nachfüllen des SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchters (automatisches Nachfüllen) transportieren, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist, und bietet damit das ultimative automatisierte Smart-Home-Erlebnis.

Preise und Verfügbarkeit

Der SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter (automatisches Nachfüllen) wird ab September im offiziellen SwitchBot-Webshop und in den Amazon-Shops ab 239,99 $ / 199,99 £ / 239,99 € erhältlich sein.

