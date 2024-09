Ripple: Was steckt hinter dem Krypto-SWIFT?

Mit dem krypto-basierten Ansatz zur Abwicklung internationaler Zahlungen positioniert sich das 2012 von Ripple Labs entwickelte Protokoll als ernstzunehmende Alternative zum SWIFT-Netzwerk. Ripple ist mit einer Marktkapitalisierung von 28 Milliarden US-Dollar die siebtgrößte Kryptowährung der Welt. Das System verspricht, Zahlungen schneller und günstiger als traditionelle Zahlungsdienster abzuwickeln – über 100 Finanzinstitute weltweit nutzen die Technologie bereits. Adrian Fritz, Head of Research bei 21shares, nennt Ripple deshalb "ein positives Beispiel der Krypto-Adoption in der Realwirtschaft".

Trotz seiner zentralen Verwaltung biete Ripple eine hybride Struktur, die Effizienz und Dezentralität vereint. Vom Bitcoin unterscheidet sich Ripple dennoch in einigen wichtigen Faktoren, wie Fritz erklärt. "So nutzt Ripple nach strengem Verständnis keine Blockchain zur Organisation von Transaktionen, sondern baut auf ein System aus Bestätigungen über unabhängige Server auf. Der eigene Krypto-Token XRP wird nicht, wie etwa bei Bitcoin, durch die Arbeit von Minern neu geschürft, sondern in strukturierter Weise von Ripple zum Handel freigegeben."