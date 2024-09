Schuldenbremse braucht Reform

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Schuldenbremse braucht laut Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg-Bank, eine Reform. Mit der Schuldenbremse im Grundgesetz habe Deutschland zwar im Jahr 2009 die Lehren aus der großen Finanzkrise der Jahre davor gezogen. "Doch in Zeiten von Krieg, Klimawandel und Modernisierungsstau droht Deutschlands Schuldenbremse in ihrer jetzigen Gestalt das Potenzial für Wachstum und Wohlstand sowie die nationale Sicherheit eher zu mindern, statt zu fördern", sagte Schmieding am Dienstag in Frankfurt.

Der Experte würde unter anderem den Defizitdeckel von 0,35 auf 1,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anheben und den Bundesländern davon 0,4 Prozentpunkte zusprechen. Auch dürfe etwa dieses strukturelle Defizit die Nettoinvestitionen des Staates - einschließlich Rüstungsgüter - nicht überschreiten.