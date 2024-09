Aktien New York Deutliche Verluste zum Start in den September - Daten belasten Nach dem langen Wochenende sind die US-Börsen am Dienstag schwach in den September gestartet. Bereits zu Handelsbeginn hatten sich die Anleger vor Konjunkturdaten zurückgehalten. Diese fielen dann enttäuschend aus, was den Abwärtssog verstärkte. …