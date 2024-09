Jetzt wird es brenzlig. Brent Öl gerät immer stärker unter Druck

Brent Öl droht ein weiterer Preisrutsch

Die halbherzige Erholung ließ bereits nicht viel Gutes erwarten. Brent Öl scheiterte zuletzt mit dem Versuch, über die Marke von 80 US-Dollar zurückzukehren. War das ein letztes Aufbäumen, ehe es noch einmal eine Preisetage tiefer geht? Aus charttechnischer Sicht ziehen zumindest dunkle Wolken auf. Brent Öl hat die Unterstützungen um 77+ US-Dollar und 75 US-Dollar durchschlagen. Damit droht nun eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 72+ US-Dollar. In diesem Preisbereich liegt das markante Verlaufstief aus dem Dezember 2023. Ein Rücksetzer unter die 72+ US-Dollar würde eine weitere Verschärfung der Lage bedeuten. Gleichzeitig müsste mit Abgaben in Richtung 70 US-Dollar gerechnet werden. Und dabei muss es nicht bleiben.