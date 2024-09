Verwaltungsratschef gibt unerwartet Vorsitz ab

Wer nun an die Spitze des Verwaltungsrats rückt, ist unklar. Am Mittwoch ist eine reguläre Sitzung des Aufsichtsgremiums in Potsdam geplant.

Im April 2023 konstituierte sich der neue RBB-Verwaltungsrat. Er wollte wie das zweite Kontrollgremium Rundfunkrat nach dem RBB-Skandal um Vorwürfe der Verschwendung und Vetternwirtschaft an der Senderspitze wieder Stabilität in das Haus bringen. Die neuen Mitglieder hatten damals in ihrer konstituierenden Sitzung den Cottbuser Rechtsanwalt Ehlers zum Vorsitzenden bestimmt. Dagmar Tille, die in Berlin die oberste Denkmalschutzbehörde leitete, wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des Intendanten vor allem in Haushaltsfragen./rin/DP/nas