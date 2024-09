NinjaOne befördert Andre Schindler zum Senior Vice President of Global Sales

Berlin (ots) -



- Andre Schindler bleibt GM für EMEA; Beförderung auf globaler Ebene dank 75%

jährlichem Kundenwachstum



NinjaOne (https://www.ninjaone.com/de/) ®, eine führende IT-Plattform für

Endpunkt-Management, Sicherheit und Transparenz, gibt heute die Beförderung von

Andre Schindler zum Senior Vice President of Global Sales bekannt. In seiner

neuen Rolle als weltweiter Vertriebsleiter wird Schindler zunächst das globale

Team für Account-Management und Sales-Development leiten. Schindler wird auch

weiterhin seine Aufgaben als General Manager für EMEA wahrnehmen und in dieser

Funktion Verantwortung für sämtliche EMEA-Aktivitäten und das Wachstum tragen.



Schindler begründete 2018 das Berliner Büro von NinjaOne und baute die dortingen

Vertriebs- und Service-Organisationen für den gesamten Europäischen Markt auf,

der inzwischen viele Tausende zufriedene NinjaOne-Kunden vorzuweisen hat. Unter

seiner Führung verbuchte NinjaOne große Erfolge auf dem DACH-Markt und im

Weiteren in der gesamten EMEA-Region, mit einem jährlichen Kundenwachstum von 70

% bzw. 75 % vom 1. Halbjahr 2023 bis zum 1. Halbjahr 2024. Auch NinjaOne's

EMEA-Hauptquartier ist deutlich gewachsen und beschäftigt heute mehrere hundert

Mitarbeitende in Berlin.







standortunabhängiges Endpunkt-Management für jedes Gerät. Die Cloud-native

NinjaOne-Plattform® steigert die Produktivität, reduziert Risiken und senkt die

Kosten für IT-Teams, durch die Vereinheitlichung von Transparenz und Kontrolle

aller Geräte. Unternehmen nutzen NinjaOne und dessen umfangreiche IT- und

Sicherheitsintegrationen für IT-Aufgaben wie Patch-Management,

Softwareverteilung, Fernzugriff und Endpunkt-Backup. NinjaOne wurde zur

bestbewerteten Software auf G2 (https://www.ninjaone.com/de/g2-leader) in acht

Kategorien bewertet, darunter Endpoint Management

(https://www.ninjaone.com/de/endpunkt-verwaltung) , RMM

(https://www.ninjaone.com/de/rmm) , MDM (https://www.ninjaone.com/de/mdm) und

Patch Management (https://www.ninjaone.com/de/patch-management) .



"Wir befinden uns in einer Phase, in der sich NinjaOne und der gesamte

Endpunkt-Management-Markt mit globalem und signifikantem Wachstum konfrontiert

sehen," sagt Sal Sferlazza (https://www.linkedin.com/in/sal-sferlazza-64b916/) ,

CEO und Mitgründer von NinjaOne. "Andre ist ein erfahrener Geschäftsführer und

kann auf beeindruckende Erfolge bei Aufbau und Ausbildung äußerst erfolgreich

agierender Teams verweisen. Vor allem verkörpert er die kundenorientierte

Unternehmenskultur von NinjaOne, daher bin ich besonders stolz, ihn zum SVP of

Global Sales zu befördern, wo er weiterhin herausragende Ergebnisse für unsere

Kunden, unsere Partner und das Unternehmen erzielen wird."



"Auch nach sechs Jahren als Ninja bin ich immer noch begeistert von unserer

Unternehmenskultur und unserem Engagement für den Erfolg unserer Kunden", sagt

Andre Schindler

(https://www.linkedin.com/in/andre-schindler-0a209334/?originalSubdomain=de) .

"MSPs und IT-Teams stehen ungeachtet der Region oder Branche, in denen sie

jeweils tätig sind, vor der gewaltigen Aufgabe, die wachsende Zahl der von ihren

Mitarbeitern genutzten Endpunkte und Geräte zu verwalten und zu sichern. Ich bin

sehr geehrt, dass mir die Leitung unserer globalen sowie EMEA-Teams anvertraut

wurde, und verpflichte dem Ziel unsere Kunden zu den erfolgreichsten in der

gesamten Branche zu machen."



Bildmaterial finden Sie hier: https://ots.de/82lAp8



Über NinjaOne



NinjaOne automatisiert die schwierigsten Aspekte der IT und befähigt mehr als

17.000 IT-Teams mit Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die NinjaOne-Plattform hat sich als effektiv erwiesen, um die Produktivität zu

steigern, während sie gleichzeitig Risiken und IT-Kosten reduziert. NinjaOne

wird konsequent als Nummer 1 für seinen erstklassigen Support eingestuft und ist

auf G2 in sieben Kategorien, darunter Endpunkt-Management, Remote-Überwachung

und -Verwaltung sowie Patch-Management, die am besten bewertete Software.



Testen Sie NinjaOne kostenlos:

https://www.ninjaone.com/de/kostenlosetestversionformular/

(https://www.ninjaone.com/de/kostenlosetestversionformular)



Pressekontakt:



PR-Agentur:

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss M.D./Partner

Tel.: +49 89 99 38 87 -30

mailto:ninjaone@hbi.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164641/5856909

OTS: NinjaOne





