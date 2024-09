Bobcat auf der GaLaBau 2024 - Umfangreiche Produktausstellung und Vorführbereich zum Ausprobieren ausgewählter Maschinen

Frankfurt (ots) - Bobcat präsentiert auf der Fachmesse GaLaBau 2024 in Nürnberg

vom 11. bis 14. September 2024 eine umfassende Ausstellung innovativer und

bewährter Produkte für den Landschaftsbau, den Kleingartenbau und die

Gartenbaubranche. Es gibt auch eine eigene Vorführbereich , in der beliebte

Maschinen getestet werden können.



An den vier Tagen dieser führenden, international renommierten Fachmesse für

Garten- und Landschaftsbau und grüner Stadtplanung werden rund 1 000 Aussteller

und etwa 60 000 Besucher erwartet.







Bobcat-Sortiment für die Landschaftsgestaltung und Grünflächenpflege

begutachten. Dazu gehören Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader, Minibagger,

Teleskopen, Kompakt-Radlader, leichte Verdichtungsmaschinen, Generatoren und

spezielle Anbaugeräte und Maschinen für die Forstwirtschaft.



Der Vorführbereich bietet Besuchern die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen

des Herstellers noch besser kennenzulernen, indem sie sich Vorführungen ansehen

oder die Maschinen selbst ausprobieren. Dort werden der Minibagger E27z, der

Kompakt-Radlader L95 und der Kompakt-Raupenlader T76 zu sehen sein.



Jan Moravec, Vice President of Product, Bobcat EMEA, erklärt: "Der L95, das

Spitzenmodell der Kompakt-Radlader von Bobcat, bietet Höchstleistung, hohe

fahrbare Nutzlast, erhöhten Bedienerkomfort einschließlich intuitiver

Bedienelemente für eine einfache Handhabung und die größte Vielseitigkeit dank

der erweiterten Anbaugerätesteuerung. Darüber hinaus verfügt der L95 über die

allerneuesten Produktaktualisierungen, die aufgrund von Kundenrückmeldungen

vorgenommen wurden. Der neue Kompakt-Radlader von Bobcat ist ideal für eine

Vielzahl von Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Modell L95 eine

Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h für einen einfachen Transport und eine höhere

Arbeitseffizienz."



Raupenlader für anspruchsvolle Arbeiten



Bobcat hat den T86 für den umfangreichen Einsatz auf vielen Arten von Baustellen

in der Landschaftsbaubranche entwickelt. Bobcat-Raupenlader sind zuverlässige

Partner, insbesondere für kompakte Baustellen. Sie bieten unübertroffene

Steuerbarkeit, intuitive Bedienung, starke Traktion, größere Reichweite und

hervorragenden Komfort in einem.



Beim T86 garantiert die Super Flow-Funktion selbst mit den leistungsintensivsten

Anbaugeräten eine hervorragende Leistung und genügend Kraft für die

anspruchsvollsten Anwendungen. Zu den beliebten Anbaugeräten für den T86 gehören

der Erdbohrer, die Buschsäge, die Bodenfräse, der Vibrations-Grabenverdichter



