Energetische Modernisierung - Experte verrät, welche Förderprogramme Hausbesitzer kennen sollten (FOTO)

Mainz (ots) - Um den steigenden Energiekosten und neuen gesetzlichen Vorgaben

gerecht zu werden, wollen viele Hausbesitzer ihre Immobilien energetisch

modernisieren. Etliche wissen jedoch nicht, welche Förderprogramme ihnen zur

Verfügung stehen, um die finanzielle Belastung zu minimieren.



Unzureichende Informationen und komplexe Antragsprozesse schrecken viele ab, die

notwendigen Schritte zur Modernisierung zu unternehmen. Dabei gibt es zahlreiche

Förderprogramme, die Hausbesitzern helfen können, ihre Immobilien effizienter

und nachhaltiger zu gestalten. Die richtige Kombination aus staatlichen

Zuschüssen und günstigen Krediten kann die Modernisierungskosten erheblich

senken und den Prozess deutlich erleichtern. Nachfolgend wird erläutert, welche

Programme Hausbesitzer kennen sollten und wie sie diese effektiv nutzen können.





Energieeffizient sanieren - Wohngebäude (KfW-Programm 261)Das KfW-Programm 261 richtet sich an Hausbesitzer, die eine umfassendeenergetische Sanierung ihrer Wohngebäude anstreben. Dieses Programm gewährtKredite bis zu 150.000 Euro pro Wohneinheit. Tilgungszuschüsse variierenzwischen 5 und 45 Prozent, abhängig vom erreichten Effizienzhaus-Standard. DieZinssätze beginnen bei 1,96 Prozent. Gefördert werden Maßnahmen wie Dämmung,Fenstererneuerung, Heizungsoptimierung und die Integration erneuerbarerEnergien. Vor der Beantragung sollte unbedingt ein Energieberater konsultiertwerden, um die besten Sanierungsstrategien zu ermitteln.Nichtwohngebäude energieeffizient sanieren (KfW-Programm 263)Für Besitzer von Nichtwohngebäuden bietet das KfW-Programm 263 entsprechendeFörderungen an. Ähnlich wie beim Programm 261 können hier Kredite bis zu 150.000Euro pro Einheit beantragt werden. Auch der Tilgungszuschuss liegt im Bereichvon 5 bis 45 Prozent, abhängig vom erreichten Effizienzhaus-Standard. Gefördertwerden Maßnahmen wie Dämmung, Fensteraustausch und Heizungsmodernisierung sowiedie Integration erneuerbarer Energien. Die Zinssätze beginnen bei 1,96 Prozent,wodurch attraktive Finanzierungsmöglichkeiten für Gewerbetreibende undInstitutionen geschaffen werden.Sanierungsoptionen für ältere Gebäude (KfW-55-Standard)Ältere Gebäude können oft auf den KfW-55-Standard saniert werden, was bedeutet,dass das Gebäude nach der Sanierung nur noch 55 Prozent der Energie einesReferenzgebäudes benötigt. Erreicht man dabei einen Anteil von 65 Prozenterneuerbarer Energien, kann zusätzlich ein EE-Zuschuss gewährt werden. Fürsogenannte "Worst Performing Buildings", also Gebäude, die energetisch in dieschlechteste Kategorie H fallen und vor 1957 gebaut wurden, gibt es einenzusätzlichen Zuschuss von 10 Prozent. Kombiniert man diesen Zuschuss mit einer