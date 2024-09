Immobilienpreise erreichen Vorjahresniveau - Sachverständiger verrät, was man beim Hauskauf jetzt beachten sollte (FOTO) Nach zwei Jahren Flaute am Immobilienmarkt steigen die Preise in den meisten der 15 größten Städte Deutschlands wieder an und haben das Vorjahresniveau erreicht. Diese Entwicklung bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen für potenzielle …