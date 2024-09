Simcere Zaiming kooperiert mit TargetRx bei Einführung eines ALK-Inhibitors der dritten Generation

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Am 2. September 2024 gab Simcere Zaiming, ein

innovatives Onkologieunternehmen der Simcere Pharmaceutical Group (2096.HK),

eine Kooperationsvereinbarung mit Shenzhen TargetRx Inc. bekannt. Die

Partnerschaft konzentriert sich auf den

ALK/ROS1-Dualrezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor TGRX-326, einen

Anti-Tumor-Kandidaten in der klinischen Phase.



Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Simcere Zaiming die exklusiven

kommerziellen Rechte an TGRX-326 in Festlandchina erwerben. Diese Rechte

umfassen unter anderem die Förderung des Marketings, die Formulierung und

Anpassung der Strategie sowie das Recht, entsprechende Vorteile aus TGRX-326 zu

ziehen. TargetRx erhält eine erste Zahlung von über 20 Mio. USD. Darüber hinaus

wird TargetRx Simcere Zaiming für Werbeleistungen entschädigen.







Lymphomkinase (ALK)-Inhibitor der dritten Generation. Es ist ein potenter und

hochselektiver niedermolekularer Inhibitor, der auf die Rezeptortyrosinkinasen

(RTKs) ALK und c-ROS Proto-Onkogen 1 (ROS1) abzielt. Dieser Inhibitor birgt ein

erhebliches therapeutisches Potenzial für Patientinnen und Patienten mit

ALK/ROS1-Fusionsgen-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC),

insbesondere für Patientinnen und Patienten mit mehreren ALK-resistenten

Mutationen, einschließlich G1202R.



In vorklinischen Studien und einer klinischen Phase-1-Studie zeigte TGRX-326

eine robuste Anti-Tumor-Aktivität und ein günstiges Sicherheitsprofil. Darüber

hinaus überwindet das Molekül effektiv die Blut-Hirn-Schranke und zeigt eine

außergewöhnliche Wirksamkeit bei NSCLC-Patientinnen und -Patienten mit

Hirnmetastasen.



Dr. Renhong Tang, Vorstandsvorsitzender von Simcere Zaiming, sagte: "Wir freuen

uns über die Zusammenarbeit mit TargetRx bei der Entwicklung einer neuartigen

dualen Therapie für Lungenkrebs, einer der wichtigsten bösartigen Erkrankungen,

auf die sich Simcere Zaiming strategisch konzentriert. Diese Partnerschaft wird

unser innovatives Produktportfolio weiter verbessern. Die ALK/ROS1-Fusion ist

eine kritische Genmutation bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Dank der

Fortschritte bei den zielgerichteten Therapien haben sich die Überlebensraten

für die betroffenen Patientinnen und Patienten erheblich verbessert. Es besteht

jedoch nach wie vor ein erheblicher Bedarf an neuen Behandlungen mit besserer

Wirksamkeit und der Fähigkeit, Arzneimittelresistenzen zu überwinden. Wir freuen

uns auf eine enge Zusammenarbeit mit TargetRx, um chinesischen

Lungenkrebspatienten so bald wie möglich wirksamere Behandlungsmöglichkeiten zur

Verfügung zu stellen."



Dr. Yihan Wang, Vorstandsvorsitzender von TargetRx, sagte: "TGRX-326 ist ein Seite 2 ► Seite 1 von 2



TGRX-326 ist ein von TargetRx unabhängig entwickelter anaplastischerLymphomkinase (ALK)-Inhibitor der dritten Generation. Es ist ein potenter undhochselektiver niedermolekularer Inhibitor, der auf die Rezeptortyrosinkinasen(RTKs) ALK und c-ROS Proto-Onkogen 1 (ROS1) abzielt. Dieser Inhibitor birgt einerhebliches therapeutisches Potenzial für Patientinnen und Patienten mitALK/ROS1-Fusionsgen-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC),insbesondere für Patientinnen und Patienten mit mehreren ALK-resistentenMutationen, einschließlich G1202R.In vorklinischen Studien und einer klinischen Phase-1-Studie zeigte TGRX-326eine robuste Anti-Tumor-Aktivität und ein günstiges Sicherheitsprofil. Darüberhinaus überwindet das Molekül effektiv die Blut-Hirn-Schranke und zeigt eineaußergewöhnliche Wirksamkeit bei NSCLC-Patientinnen und -Patienten mitHirnmetastasen.Dr. Renhong Tang, Vorstandsvorsitzender von Simcere Zaiming, sagte: "Wir freuenuns über die Zusammenarbeit mit TargetRx bei der Entwicklung einer neuartigendualen Therapie für Lungenkrebs, einer der wichtigsten bösartigen Erkrankungen,auf die sich Simcere Zaiming strategisch konzentriert. Diese Partnerschaft wirdunser innovatives Produktportfolio weiter verbessern. Die ALK/ROS1-Fusion isteine kritische Genmutation bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Dank derFortschritte bei den zielgerichteten Therapien haben sich die Überlebensratenfür die betroffenen Patientinnen und Patienten erheblich verbessert. Es bestehtjedoch nach wie vor ein erheblicher Bedarf an neuen Behandlungen mit bessererWirksamkeit und der Fähigkeit, Arzneimittelresistenzen zu überwinden. Wir freuenuns auf eine enge Zusammenarbeit mit TargetRx, um chinesischenLungenkrebspatienten so bald wie möglich wirksamere Behandlungsmöglichkeiten zurVerfügung zu stellen."Dr. Yihan Wang, Vorstandsvorsitzender von TargetRx, sagte: "TGRX-326 ist ein