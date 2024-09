Deutliche Kursgewinne - Schwache Aktienmärkte stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag deutlich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,47 Prozent auf 133,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,27 Prozent.

Gestützt wurden die Anleihen am Nachmittag durch die schwächelnden Aktienmärkte. Als sicher geltende Anleihen waren gefragt. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im August zwar verbessert. Der Anstieg des Einkaufsmanagerindizes ISM blieb jedoch etwas hinter den Erwartungen von Experten zurück. In der Eurozone standen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender./jsl/jha/

