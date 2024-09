Börsen im Sturzflug: DAX und Dow Jones mit deutlichen Verlusten**

Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklungen: Deutsche und US-amerikanische Indizes im Minus** Die internationalen Aktienmärkte verzeichnen heute deutliche Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.746,08 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,06%. Auch die anderen deutschen Indizes zeigen eine negative Entwicklung: Der MDAX fällt um 1,27% auf 25.342,49 Punkte, der SDAX verliert 1,96% und steht bei 13.695,93 Punkten, und der TecDAX sinkt um 1,74% auf 3.330,74 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes bleiben von den Verlusten nicht verschont. Der Dow Jones steht aktuell bei 41.105,04 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,08%. Der S&P 500 fällt um 1,49% auf 5.568,05 Punkte. Insgesamt zeigt sich ein düsteres Bild an den Börsen, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Die heutigen Verluste deuten auf eine allgemeine Unsicherheit und Zurückhaltung der Anleger hin. Marktbeobachter werden die Entwicklungen genau verfolgen, um mögliche Ursachen und zukünftige Trends zu identifizieren.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Symrise mit einem Anstieg von 1.85%.Hannover Rück folgt mit einem Plus von 0.93%, während Zalando mit 0.70% ebenfalls im grünen Bereich bleibt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Rückgänge. Infineon Technologies führt die Negativliste mit einem Minus von 4.68%, gefolgt von Daimler Truck Holding mit -3.47% und Porsche AG, das um 3.21% fiel.Im MDAX sticht CTS Eventim mit einem beeindruckenden Anstieg von 4.49% hervor. PUMA und Gerresheimer zeigen ebenfalls positive Werte mit 1.21% und 0.77%.Die MDAX-Flopwerte sind ebenfalls stark negativ. AIXTRON hat mit einem Rückgang von 6.60% die schlechteste Performance, gefolgt von Evotec mit -4.95% und ThyssenKrupp, das um 4.09% fiel.Im SDAX zeigt STRATEC mit 2.69% die beste Performance, während AUTO1 Group und KSB Vz. mit 0.59% und 0.35% ebenfalls im Plus sind.Die Flopwerte im SDAX sind stark ausgeprägt, angeführt von PNE mit einem Rückgang von 6.90%. RENK Group und SUESS MicroTec folgen mit -6.82% und -6.42%.Im TecDAX sind die Topwerte eher verhalten, mit freenet, das um 0.22% steigt. CANCOM SE und ATOSS Software zeigen minimale Rückgänge von -0.07% und -0.14%.Die TecDAX-Flopwerte sind stark negativ, mit SUESS MicroTec und AIXTRON, die beide Rückgänge von über 6% verzeichnen. PNE ist mit -6.90% ebenfalls stark betroffen.Im Dow Jones führt Verizon Communications mit einem Anstieg von 2.01%, gefolgt von Visa (A) mit 1.85% und Procter & Gamble mit 1.69%.Die Flopwerte im Dow Jones sind ebenfalls signifikant, angeführt von Boeing mit einem Rückgang von 8.58%. Intel und Caterpillar folgen mit -6.69% und -3.97%.Im S&P 500 sticht Dexcom mit einem Anstieg von 4.98% hervor, gefolgt von Southwest Airlines mit 3.08% und Campbell Soup mit 2.84%.Die Flopwerte im S&P 500 sind stark negativ, angeführt von KLA Corporation mit -6.94%, gefolgt von Albemarle mit -6.90% und Constellation Energy mit -6.85%.