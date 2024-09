Bluetooth SIG führt True Distance Awareness ein

„Die Bluetooth-Technologie ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken", sagt Neville Meijers, CEO der Bluetooth Special Interest Group. „Wenn verbundene Geräte messen, wie weit sie voneinander entfernt sind, ergeben sich eine Reihe neuer Anwendungsszenarien. Die Erweiterung der Bluetooth-Technologie um diese True Distance Awareness ist ein Beispiel für das kontinuierliche Engagement der Mitglieder der Bluetooth SIG, die Verbindung mit Geräten, unter uns Menschen und mit unserer Umwelt immer weiter zu verbessern."

Die neue Funktion hat entscheidende Vorteile für verschiedene Anwendungen:

Bluetooth „Find My"-Lösungen

Um persönliche Gegenstände wie Schlüssel, Brieftaschen, Rucksäcke oder Gepäckstücke zu orten, lassen sich an ihnen Bluetooth-Tags anbringen. Darüber hinaus verfügt inzwischen eine schnell wachsende Zahl an Bluetooth-Geräten über „Find My"-Funktionen. Diese machen aus einem Gerät, das mit Bluetooth verbunden ist, ein „Find My"-Gerät. Indem Entwickler zukünftig Bluetooth Channel Sounding verwenden, können sie ein „Find My"-Gerät um True Distance Awareness erweitern. So verbessert sich die Genauigkeit und die Benutzerfreundlichkeit dieser Lösungen. Benutzer sind in der Lage, verlorene Gegenstände deutlich zielgerichteter zu orten und einfacher sowie schneller zu finden.

Bluetooth Digital Key-Lösungen

Bei Fahrzeugen, Türen, Toren, Tresoren oder Fahrrädern kommt Bluetooth-Technologie bereits zum Einsatz, um einen schlüssellosen Zugang zu ermöglichen und einen sicheren Schließmechanismus zu schaffen. Entwickler können Bluetooth Channel Sounding nutzen, um die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von digitalen Schlüssellösungen zu verbessern. Mit True Distance Awareness lässt sich beispielsweise sicherstellen, dass sich ein Schloss nur öffnet, wenn sich das autorisierte Gerät in einer bestimmten Entfernung befindet.