Experte beleuchtet Folgen für die Pflegebranche (FOTO)

Hannover (ots) - Die deutlich höheren Eigenanteile in Pflegeheimen führen sowohl

für die Betroffenen als auch für die Einrichtungen zu erheblichen

Mehrbelastungen. Dies wirft dringende Fragen auf: Wie beeinflussen

Kostensteigerungen die Pflegeheime, und welche Folgen hat dies für die Qualität

der Versorgung?



Durch die gestiegenen Zuzahlungen geraten einige Pflegeheime in finanzielle

Schwierigkeiten. Um die höheren Preise auszugleichen, müssen einige

Einrichtungen ihre Leistungen überdenken oder reduzieren. Gleichzeitig sehen

sich die Bewohner zunehmend mit finanziellen Bürden konfrontiert, was eine

Abwärtsspirale in Gang setzt, die zahlreiche Heime in eine prekäre Lage bringt.

Dieser Artikel möchte dabei helfen, die Auswirkungen der gestiegenen

Eigenanteile auf Pflegebedürftige und Einrichtungen besser zu verstehen.









Höhere Zuzahlungen in Pflegeheimen setzen nicht nur die Bewohner selbst, sondern

auch ihre Familien unter Druck, da die gesetzliche Pflegeversicherung oft nur

einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten übernimmt. Einige Pflegebedürftige

sehen sich gezwungen, ihre Ersparnisse aufzubrauchen oder finanzielle

Unterstützung ihrer Angehörigen in Anspruch zu nehmen. In einigen Fällen wird

sogar ein Wechsel in eine günstigere Einrichtung in Betracht gezogen - eine

schwierige Entscheidung, da bezahlbare Pflegeplätze stark nachgefragt sind.



Auf lange Sicht besteht die Gefahr, dass sich ein Pflegesystem entwickelt, in

dem einkommensschwache Menschen auf fragwürdige Pflegeangebote angewiesen sind.

Zudem steigt die Zahl der Pflegebedürftigen, die auf Sozialhilfe angewiesen

sind, was die finanzielle Lage der Pflegeeinrichtungen zusätzlich belastet.

Verzögerte Sozialhilfezahlungen können zu Liquiditätsengpässen führen, die

dringend benötigte Investitionen erschweren und der langfristigen Stabilität der

Heime schaden.



Ökonomische Folgen für Pflegeheime



Aufgrund höherer Kosten sehen zahlreiche Einrichtungen keinen anderen Ausweg,

als ihr Angebot zu verringern, wodurch unweigerlich die Qualität der Pflege

beeinträchtigt wird. Kürzungen bei Personal und Versorgungsleistungen führen zu

spürbar weniger Zuwendung bei der Betreuung der Bewohner. Einige Heime kämpfen

sogar ums Überleben, vor allem dann, wenn es ihnen nicht gelingt, die

zusätzlichen Kosten an die Bewohner weiterzugeben.



Eine weitere Folge der aktuellen Probleme ist die abnehmende Auslastung der

Heime. Durch den Mangel an finanziellen Ressourcen wird es immer schwieriger,

qualifiziertes Personal zu rekrutieren, sodass viele Stellen unbesetzt bleiben.

Dies stellt Heime vor eine schwierige Wahl: Entweder bleiben Betten ungenutzt, Seite 2 ► Seite 1 von 2



