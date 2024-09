AKTIEN IM FOKUS Umsatzzahlen aus dem Halbleitersektor schocken die Anleger Enttäuschende Umsatzzahlen aus der Halbleiterbranche haben am Dienstag Schockwellen durch den Sektor geschickt. Hart getroffen wurden etwa die Aktien des Chipkonzerns Nvidia , die in New York um fast sieben Prozent absackten und damit zu den …