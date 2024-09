Trade Estonia präsentiert maritime Spitzenunternehmen auf der SMM 2024 in Hamburg (FOTO)

Tallinn (ots) - Estland, ein kleines Land mit großen Ideen, hat sich als Pionier

und Innovationszentrum der maritimen Industrie etabliert und setzt neue Maßstäbe

in der Schifffahrt. Dank seiner strategischen Lage im Ostseeraum, modernster

Hafeninfrastrukturen und einer hochdigitalisierten Wirtschaft bietet Estland

ideale Voraussetzungen für die maritime Branche. Von Schiffsreparaturen bis hin

zu fortschrittlichen Retrofit-Projekten entwickelt Estland umweltfreundliche

Konzepte, die den Anforderungen der globalen Schifffahrt gerecht werden. Auf der

SMM-Messe 2024 in Hamburg wird Estland seine technologische Innovationskraft

unter Beweis stellen, die nicht nur die langjährigen Beziehungen zu Deutschland

stärkt, sondern das Land auch als wichtigen Partner für zukunftsorientierte

Lösungen positioniert.



Partnerschaften für eine nachhaltige Zukunft: Trade Estonia auf der SMM 2024





Vom 03. bis 06. September wird Trade Estonia auf der SMM 2024 gemeinsam mitzahlreichen führenden Unternehmen zeigen, wie Innovation, Nachhaltigkeit undTechnologie die Zukunft der Schifffahrt prägen. Von der Entwicklungumweltfreundlicher Technologien bis zur Digitalisierung von Konstruktions- undGeschäftsprozessen trägt Estland entscheidend dazu bei, die modernenAnforderungen der Schifffahrtsbranche zu erfüllen und internationale Umweltzielezu erreichen.Innovative Lösungen aus EstlandAuf der SMM 2024 werden unter anderem folgende estnische Unternehmen ihrefortschrittlichen Technologien und Dienstleistungen vorstellen:- SRC Group verfügt über umfassende Expertise in EPCI-Reparaturen, Nachrüstungenund Schiffsumbauten, oft unter engen Fristen und in abgelegenen Gebieten. MitStandorten in Europa und einem Vertriebsbüro in den USA bietet SRC weltweitflexible, technisch anspruchsvolle Lösungen. Ein Highlight ist dieMethanol-Superstorage-Lösung, die als wegweisende Antwort auf dieHerausforderungen zukunftsfähiger Treibstoffe gilt. Für deutsche Unternehmenist SRC ein zuverlässiger Partner, der komplexe Projekte effizient undumweltverantwortlich umsetzt.- ShoreLink hat bedeutende Erfolge erzielt, insbesondere durch dieBereitstellung fortschrittlicher Ausrüstung für Landstrominstallationen inEuropa und die Erweiterung des Angebots im RoRo- und RoPax-Segment. DasUnternehmen verfügt über umfassende Expertise in der Gestaltung und Produktionvon Kabelmanagementsystemen für verschiedene Schiffstypen. In Zukunft willShoreLink eine zentrale Rolle beim grünen Wandel in Hafenbereichen spielen unddie Nachhaltigkeit in der maritimen Industrie fördern.- EST Flag - Estonia Transport Administration bietet deutschen Unternehmen