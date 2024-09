Yukon Metals meldet positive Ergebnisse aus seinem Konzessionsgebiet Birch von bis zu 14,1 g/t Gold und 4.260 ppm Kupfer aus oberflächennahen Gesteinssplittern sowie Bodenproben mit bis zu 0,99 g/t Gold

Die Feldarbeiten im Konzessionsgebiet Birch starteten am 3. August 2024 (Abbildung 1) und umfassten ein Bodenprobenahme- und Prospektionsprogramm (Abbildung 2 bis 4). Die Untersuchungsergebnisse von 341 der 530 Proben in einem Raster von 50 m x 100 m im Bereich der nördlichen Anomalie sind eingegangen und weisen vielversprechende Au- und Cu-Ergebnisse von bis zu 0,988 g/t Au und 2.310 ppm Cu auf. Die anomale Zone streicht mehr oder weniger in Ost-West-Richtung und erstreckt sich über 1.400 Meter. Eine Gesteinssplitterprobe aus dieser Zone enthält 14,1 g/t Gold und 4.260 ppm Kupfer in Pyrit-Chalkopyrit-reichem Skarn (Abbildung 5). Die Feldkartierung deutet darauf hin, dass die Geologie des Projektgebiets aus Schiefer- und Marmorverbänden, mäßig bis stark oxidiertem felsischem Intrusivgestein und ungleichmäßig oxidierten porphyrhaltigen Rhyolithgängen besteht.

Rory Quinn, President und CEO, merkte dazu an: „Wir sind hocherfreut über diese ersten Ergebnisse, mit denen eindeutig ein Kupfer-/Gold-Mineralisierungssystem identifiziert wurde, das einen signifikanten Umfang aufweist, wie dies die Bodenanomalie mit über 1.400 Metern Länge veranschaulicht. Die außergewöhnlich hohen Goldwerte von bis zu 14,1 g/t aus der oberflächennahen Gesteinssplitter-Probenahme in dem gleichen Gebiet lässt darauf schließen, dass in dem System potenziell wirtschaftliche Erzgehalte vorhanden sind. Die Metallvergesellschaftung und die Geologie des Prospektionsgebiets deuten sämtlich auf die Höffigkeit eines goldreichen Kupfer-Porphyr-Systems hin, das weitgehend erhalten ist. Das Projektgebiet weist ferner eine relativ günstige Topographie auf und liegt 65 Kilometer vom Alaska-Highway entfernt.“

Yukon Metals wird den Bodenergebnissen mit einer Kombination aus Widerstandstomographie (Electrical Resistivity Tomography) und einer geophysikalischen Untersuchung mittels induzierter Polarisation nachgehen, um die Struktur des Muttergesteins zu definieren.

Über das Projekt Birch

Yukon Metals ist Eigentümer von 100 % des Projekts Birch, das 65 km nordöstlich der Gemeinde Burwash Landing liegt und über Hubschrauber zugänglich ist. Das Projekt Birch befindet sich überwiegend im Finlayson-Verband des Yukon-Tanana-Terrans, das aus unterschiedlich stark kohlenstoffhaltigem Schiefer und Quarzit, Marmor, Granat-Amphibolith und seltenem metaplutonischem Gestein besteht.