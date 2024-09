Weiteres Migrationstreffen kommende Woche

BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter der Ampel-Koalition, der Union sowie von Bund und Ländern wollen ihre Beratungen zur Migrationspolitik in der kommenden Woche fortsetzen. Das sagte die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) im Anschluss an eine erste Gesprächsrunde in Berlin. Das Treffen war als vertrauliche Beratung angesetzt.

Behrens sprach von einem guten Prozess. "Ich habe ihn heute als sehr konstruktiv wahrgenommen." Auch die Union habe sich sehr konstruktiv verhalten, sie sei "ganz frohen Mutes". Sie habe die wirkliche Hoffnung, dass man sich auf breite Maßnahmen verständigen könne, "auch mit einer großen, breiten Unterstützung aller demokratischen Kräfte".