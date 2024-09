AliveDx erhält IVDR-CE-Zeichen für Multiplex-Assay zum präzisen Nachweis von Zöliakie (CD) auf dem MosaiQ System

EYSINS, Schweiz, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- AliveDx hat es sich zur Aufgabe gemacht, diagnostische Erkenntnisse zu fördern, die Patientenversorgung zu verbessern und Innovationen für das Leben zu schaffen. Wir freuen uns und sind stolz darauf, bekannt geben zu können, dass AliveDx die IVDR-CE-Zertifizierung für seinen Multiplex-CD-Microarray-Immunoassay MosaiQ AiPlex erhalten hat, der die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Zöliakie-Diagnose verbessern soll. Der Erhalt des IVDR-CE-Zeichens bedeutet, dass der Assay die strengen IVDR-Standards der Europäischen Union erfüllt und somit sicher und wirksam ist und in den Ländern, die das CE-Zeichen anerkennen, für den breiten klinischen Einsatz bereitsteht. AliveDx weitet seine Wirkung in allen Ländern aus, die das CE-Zeichen akzeptieren, und trägt dazu bei, das Leben der von Zöliakie Betroffenen zu verbessern.

Die Zöliakie ist eine chronische Autoimmunerkrankung mit einer weltweiten Prävalenz von 1 zu 1001, die vor allem den Dünndarm betrifft und häufig mit einer Vielzahl von klinischen Multiorgan-Symptomen einhergeht. Die abnorme Reaktion des Immunsystems bei Zöliakie wird durch den Verzehr von Gluten bei genetisch anfälligen Personen ausgelöst und führt zur Bildung von Autoantikörpern und zu einer Schädigung des Dünndarms.

Die Diagnose der Zöliakie umfasst in der Regel eine serologische Untersuchung auf spezifische Autoantikörper sowie weitere klinische, labortechnische, bildgebende, genetische und histopathologische Befunde. So wird in klinischen Leitlinien empfohlen, auf IgA-Autoantikörper gegen Gewebetransglutaminase (Anti-tTG-IgA) und deamidierte Gliadinpeptide (Anti-DGP-IgA) zu testen.

Da einige Personen mit Zöliakie einen selektiven IgA-Mangel haben können, ist es ratsam, neben den Autoantikörpern auch den Gesamt-IgA-Spiegel zu messen. Bei IgA-Mangel wird ein Test auf relevante IgG-Autoantikörper (z. B. Anti-tTG-IgG, Anti-DPG-IgG) empfohlen. Es ist wichtig, dass die Benutzer die aktuellen Leitlinien für weitere Einzelheiten konsultieren.

Vereinfachter Arbeitsablauf, schnelle Ergebnisse, umsetzbare Erkenntnisse

Der kürzlich mit dem IVDR-CE-Zeichen versehene CD-Microarray-Immunoassay MosaiQ AiPlex bietet Gesundheitsdienstleistern eine neuartige, einzigartige Lösung, um die Diagnosezeit zu verkürzen und die unnötige Belastung durch Zöliakietests zu reduzieren. Durch die Einbeziehung der klinisch relevantesten Autoantikörper, d. h. tTG IgA, DGP IgA, tTG IgG und DGP IgG sowie den Nachweis von Gesamt-IgA-Antikörpern, soll er mit einer einzigen Probe und Blutentnahme umfassendere diagnostische Erkenntnisse liefern und Labors dabei helfen, die Zöliakie-Diagnostik zu automatisieren und zu rationalisieren. Wenn eine Zöliakie diagnostiziert wurde, können Patienten schnell von einer glutenfreien Ernährung (GFD) profitieren, um gastrointestinale Symptome zu lindern und langfristige, potenziell schwerwiegende gesundheitliche Folgen zu verhindern.