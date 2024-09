Intel will mit neuen Chips die Zukunft im PC-Markt sichern Intel will mit einer neuen Chip-Generation verlorenen Boden im PC-Markt zurückgewinnen. Das Prozessor-System mit dem Namen Core Ultra 200V sei leistungsstärker und effizienter als Chips der Rivalen Qualcomm und AMD , betonte der Konzern am Rande …